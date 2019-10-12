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Мать саратовского убийцы сделала неожиданное заявление

10:07
  • суббота
  • 12 октября 2019

Женщина удивила журналистов

"Замечательный, добрый, умный, работящий", - так охарактеризовала своего сына мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой. Женщина уверена в  невиновности сына. Михаил Туватин задержан полицией по подозрению в убийстве девятилетней девочки, которая пропала несколько дней назад. Он уже сознался в преступлении и назвал мотив убийства.

Мать Туватина на вопрос, почему он пошел на убийство, ответила: "Ничего такого нет". Из этих слов можно сделать вывод, что она не верит в причастность сына к преступлению. Кроме того, Туватина заявила, что в последний раз видела сына два дня назад и не знает, где он сейчас находится, сообщает RT.

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