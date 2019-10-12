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Зеленский раскрыл страшную тайну Порошенко

10:23
  • суббота
  • 12 октября 2019

Европа в шоке от поведения экс-президента Украины

Пётр Порошенко всё ещё не может поверить в то, что он больше не глава государства. Это допустил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Европа шокирована поведением Порошенко, захотевшего стать лидером нового Майдана.
Зеленский испугался последствий публикации переговоров с Путиным

Глава украинского государства резко раскритиковал своего предшественника за то, что тот стал неформальным лидером протестующих против подписания "формулы Штанмайера". Зеленский напомнил, что именно Порошенко был инициатором этого соглашения. "В Европе в шоке от такого поведения", - приводит слова Зеленского РИА Новости.

На этой неделе три попытки развода сил на линии разграничения сторон в Донбассе не увенчались успехом: украинские военные не ответили ополченцам на белые ракеты, выпущенные в подтверждении готовности к отводу вооружений. Президент России Владимир Путин обвинил Владимира Зеленского в неспособности развести войска в Донбассе.

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