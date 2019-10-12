Российские гимнасты подтвердили высокий статус на чемпионате мира в Германии

Золотую медаль завоевал ростовчанин Никита Нагорный

Триумфальное выступление российских гимнастов: на чемпионате мира в Штутгарте наши спортсмены взяли золото и серебро в индивидуальном многоборье. На верхней ступени пьедестала Никита Нагорный, для 22-летнего спортсмена это первое золото мирового первенства в индивидуальном зачёте. В интервью он посоветовал иностранным журналистам привыкать к успехам нашей сборной. На втором месте - победитель прошлого года Артур Далалоян. Он допустил неточность лишь в опорном прыжке.

Каждый раз, когда на помост выходили россияне, зал буквально замирал. И дышал вместе с нашими гимнастами. Это говорит и о статусе, и о признании. Да и сложность программ у Далолояна и Нагорного запредельная. На брусьях эталоном считаются китайцы, но и в этом виде наши оказались лучше.

Впереди на чемпионате мира финалы в отдельных видах многоборья у мужчин и женщин, где наши гимнасты поборются за новые медали, сообщает "ТВ Центр".