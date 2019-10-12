Украинская армия наращивает группировку на границе с Донбассом

Замечено перемещение тяжёлой техники

Киевские силовики разместили в Донбассе зенитно-ракетные комплексы "Бук". Как сообщили в ЛНР, тяжёлое вооружение зафиксировали рядом с селом Новоастраханское. В этом же районе заметили несколько крупнокалиберных орудий "Гиацинт-Б", сообщает "ТВ Центр".

Ополченцы считают, что украинские военные используют перемирие для наращивания сил и перегруппировки. Ранее Киев трижды сорвал операцию по отводу войск от линии разграничения. Теперь, чтобы договориться о новых сроках, сторонам придётся ждать следующего заседания контактной группы. Встреча пройдёт в Минске 15 октября.