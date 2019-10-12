ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинская армия наращивает группировку на границе с Донбассом

11:06
  • суббота
  • 12 октября 2019

Замечено перемещение тяжёлой техники

Киевские силовики разместили в Донбассе зенитно-ракетные комплексы "Бук". Как сообщили в ЛНР, тяжёлое вооружение зафиксировали рядом с селом Новоастраханское. В этом же районе заметили несколько крупнокалиберных орудий "Гиацинт-Б", сообщает "ТВ Центр".

Ополченцы считают, что украинские военные используют перемирие для наращивания сил и перегруппировки. Ранее Киев трижды сорвал операцию по отводу войск от линии разграничения. Теперь, чтобы договориться о новых сроках, сторонам придётся ждать следующего заседания контактной группы. Встреча пройдёт в Минске 15 октября.

Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.