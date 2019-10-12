Денег нет: в штаб-квартире ООН отключат свет и отопление

Некоторые страны не платят взносы в бюджет организации

Штаб-квартира ООН останется без света и отопления, об этом сообщила заместитель генерального секретаря организации Кэтрин Поллард. По её словам, ООН столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом за последние десять лет.

Поллард уточнила, что проблема не связана с основным бюджетом. Речь идёт о сокращении наличных средств, которые государства-члены выделяют на поддержание работы организации. Многие страны не производят выплаты своевременно, сообщает "ТВ Центр".

Самый большой долг у США: более миллиарда долларов. Также взносы задерживают Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Генсек ООН Антониу Гутерреш уже распорядился сократить расходы на электроэнергию, ограничить работу эскалаторов, а также отключить отопление в отдельных конференц-залах.