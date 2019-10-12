ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Денег нет: в штаб-квартире ООН отключат свет и отопление

11:22
  • суббота
  • 12 октября 2019

Некоторые страны не платят взносы в бюджет организации

Штаб-квартира ООН останется без света и отопления, об этом сообщила заместитель генерального секретаря организации Кэтрин Поллард. По её словам, ООН столкнулась с крупнейшим финансовым кризисом за последние десять лет.

Поллард уточнила, что проблема не связана с основным бюджетом. Речь идёт о сокращении наличных средств, которые государства-члены выделяют на поддержание работы организации. Многие страны не производят выплаты своевременно, сообщает "ТВ Центр".

Самый большой долг у США: более миллиарда долларов. Также взносы задерживают Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Генсек ООН Антониу Гутерреш уже распорядился сократить расходы на электроэнергию, ограничить работу эскалаторов, а также отключить отопление в отдельных конференц-залах.

Главное сегодня
ООН
ООН
Заседание ООН
Заседание ООН
Заседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.