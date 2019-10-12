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В Японии эвакуируют 15 миллионов человек из-за разрушительного тайфуна

11:28
  • суббота
  • 12 октября 2019

Ветер срывает крыши и валит деревья

В Токио отменены более тысячи рейсов, остановил работу один из столичных аэропортов. Из-за тайфуна "Хагибис" в городе идут сильные ливни, а шквалистый ветер срывает крыши и переворачивает автомобили. Объявлен наивысший уровень опасности.

Не работает железнодорожное сообщение, закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек. К эвакуации готовятся более 15 миллионов жителей. По предварительным данным, уже два человека стали жертвами стихии, сообщает "ТВ Центр". По прогнозам метеорологов, тайфун станет самым мощным за последние 60 лет.

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