В Японии эвакуируют 15 миллионов человек из-за разрушительного тайфуна

Ветер срывает крыши и валит деревья

В Токио отменены более тысячи рейсов, остановил работу один из столичных аэропортов. Из-за тайфуна "Хагибис" в городе идут сильные ливни, а шквалистый ветер срывает крыши и переворачивает автомобили. Объявлен наивысший уровень опасности.

Не работает железнодорожное сообщение, закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек. К эвакуации готовятся более 15 миллионов жителей. По предварительным данным, уже два человека стали жертвами стихии, сообщает "ТВ Центр". По прогнозам метеорологов, тайфун станет самым мощным за последние 60 лет.