В Калифорнии отключено электричество из-за лесных пожаров

Огонь распространяется с большой скоростью

Юг Калифорнии охвачен лесными пожарами, власти сообщают об одном погибшем. Более 100 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома. Почти миллион человек остались без света. Работу пожарных и спасателей усложняет сильный ветер.

Пылают сразу несколько населённых пунктов в окрестностях Лос-Анджелеса. Сгорели десятки домов, ангаров и машин. Для эвакуированных организовано несколько временных приютов. Но многие жители предпочитают не дожидаться официальных распоряжений и покидают дома самостоятельно.

Одни автотрассы охвачены огнём, на других - глухие заторы. Природные пожары уже уничтожили несколько тысяч гектаров калифорнийской земли. Ситуация настолько серьёзна, что в школах и университетах отменили занятия. Закрыты десятки учебных заведений.

Из-за засушливого климата Калифорнию еще колонисты сравнивали с пылающей печью. Жара, возможно, способствовала возникновению природных пожаров и в этот раз. Хотя точную причину власти ещё не объявили. Бороться с огнём мешает сильный ветер. Его скорость достигает 100 километров в час. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия останутся неблагоприятными, сообщает "ТВ Центр".

В тушении задействована тысяча пожарных. Несмотря на их усилия, каждый час огонь охватывает новые территории. Официально известно об одном погибшем. Но американские телеканалы сообщают ещё о второй жертве. Обстановку осложняет ситуация с электричеством. Местная энергетическая компания решила прекратить его подачу в половине округов штата, чтобы избежать возможных возгораний линий электропередачи. Отключения коснулись почти миллиона человек. Закрыты кафе, автозаправки и другие предприятия. Бизнес терпит убытки. Больницы работают на резервных генераторах.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".