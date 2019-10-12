Со дна моря в Крыму подняли 6 тысяч авиабомб

Они находились в трюмах затопленного корабля

В Крыму разминировали затонувший в годы Великой Отечественной войны теплоход "Жан Жорес". Со дна Чёрного моря подняли шесть с половиной тысяч боеприпасов.

Это - авиабомбы разного калибра, все они уже обезврежены на полигоне. Подводные работы на судне начались почти через 80 лет после того, как оно затонуло. "Жан Жорес" перевозил грузы во время Керченско-Феодосийской десантной операции, сообщает "ТВ Центр".

В первый раз теплоход атаковали в январе 1942 года, тогда экипажу удалось его отремонтировать. Но, по пути в Феодосию "Жан Жорес" подорвался на мине.