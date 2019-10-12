Учёные нашли способ перемещения во времени

Американские учёные ищут порталы для путешествий

Путешествия в пространстве и времени, возможно, существуют. Так считают американские и британские физики. Новая теория учёных подтверждает существование кротовых нор. С их помощью можно за считанные секунды переместиться из одной точки Вселенной в другую.

Допустим, если представить, что всего через 10 лет люди смогут путешествовать между мирами или пространствами времени с помощью специальных порталов – фантастика? Британские и американские учёные так не думают. Они говорят, это скоро может стать реальностью.

Впрочем, это вряд ли будет похоже на машину или летательный аппарат. Физики предполагают, что перемещаться придётся с помощью так называемых кротовых нор или, другими словами, червоточин. Это - по сути известные всем чёрные дыры, соединённые вместе. А тоннель между ними и есть та самая нора. Ученые НАСА не раз рассматривали эту теорию, но в новой её версии всё звучит более правдоподобно. То есть, если раньше дорога от планеты Земля до другой экзопланеты, находящейся вне Солнечной системы, занимала сотни миллионов лет, то теперь можно будет прилично срезать.

Более ранние предположения строились на том, что горловина практически бесконечна, а теперь учёные выдвигают версию разрыва космической струны. Вот только снова всё не так просто. Если предположить, что непроходимая червоточина – это комната, а чёрная дыра – дверь. По теории физиков, зайдя в эту дверь, выйти уже не получится. Об этом говорит и Дянь Дян Ван, под чьим руководством и изучают физики кротовые норы. Причем, скорее всего, проверить эту теорию астронавты ещё долго не решатся, сообщает "ТВ Центр".

Пока получается, что это очередная красивая легенда про космическое путешествие. И хоть многие астрофизики сомневаются в теории и считают, что такую абстрактную машину времени даже завести не получится, у кинорежиссёров появится новая идея для сценария фантастического блокбастера.

Елена Макарова, "ТВ Центр".