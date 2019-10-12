Сделано важное заявление об отношениях Заворотнюк с мужем

Пару поздравили с важной датой

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв отмечают годовщину со дня венчания. Пара обвенчалась 11-ть лет назад. О памятном событии напомнили фотографии, выложенные 12 октября в официальном аккаунте актрисы кем-то из её близких.

"От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!" - гласит подпись под серией из шести снимков.

Комментаторы желают Анастасии скорейшего выздоровления. "Верим в чудо", "Здоровья и счастья на долгие-долгие годы", - пишут фолловеры.

О том, что происходит с Анастасией Заворотнюк и где она находится, до конца не понятно. В начале сентября появилась информация о том, что актриса тяжело больна: у неё рак головного мозга последней стадии, она лежит в реанимации в медицинском центре в Москве. Официальных сообщений от родных и представителей Заворотнюк на этот счёт нет, поэтому общественности и журналистам приходится довольствоваться слухами.