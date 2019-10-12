Фадеев чуть не оглох на гастролях в Минске

Продюсер возмущён действиями персонала гостиницы

Продюсер Максим Фадеев рассказал о ЧП на гастролях в Минске. В гостинице, где жили музыканты, отрабатывали действия постояльцев и персонала в случае возникновения пожара. Узнав заранее об этих учениях, Фадеев попросил администрацию отеля не включать громко сигнал пожарной тревоги из-за своих проблем со слухом.

Но персонал гостиницы, по словам продюсера, повёл себя по-хамски и всё-таки включил сирену на полную громкость. "Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха", - заявил раздосадованный Фадеев.

Ранее он уже рассказывал о том, что ему категорически нельзя слышать громкие пронзительные звуки, поэтому большую часть времени он ходит в специальных берушах, напоминает издание "7 дней".