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Фадеев чуть не оглох на гастролях в Минске

13:37
  • суббота
  • 12 октября 2019

Продюсер возмущён действиями персонала гостиницы

Продюсер Максим Фадеев рассказал о ЧП на гастролях в Минске. В гостинице, где жили музыканты, отрабатывали действия постояльцев и персонала в случае возникновения пожара. Узнав заранее об этих учениях,  Фадеев попросил администрацию отеля не включать громко сигнал пожарной тревоги из-за своих проблем со слухом.
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Но персонал гостиницы, по словам продюсера, повёл себя по-хамски и всё-таки включил сирену на полную громкость. "Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха", - заявил раздосадованный Фадеев.

Ранее он уже рассказывал о том, что ему категорически нельзя слышать громкие пронзительные звуки, поэтому большую часть времени он ходит в специальных берушах, напоминает издание "7 дней".

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