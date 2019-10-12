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"Уральские пельмени" раскрыли тайну ухода Михалковой

17:31
  • суббота
  • 12 октября 2019

Коллектив постепенно распадается

Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" для того, чтобы заниматься собственными проектами. Коллектив, в котором она проработала более 10 лет, официально попрощался с одной из лучших своих участниц. Изданию URA.RU там официально подтвердили, что звезда шоу Юлия Михалкова покинула команду.
Михалкова впервые высказалась на фоне слухов об уходе из "Уральских пельменей"

"Мы с большим пониманием отнеслись к желанию Юли заняться личной и общественной жизнью. Очень рады тому, как у неё все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив „Уральских пельменей“, пожелают Юле счастья и успехов", - сказал гендиректор шоу Евгений Орлов.

Ранее сообщалось, что Михалкова пропустила две премьеры "Уральских пельменей" в Екатеринбурге. На днях она на своей странице в Instagram рассказала, что переезд открыл для неё новые возможности. "Я смотрю на жизнь в Москве и понимаю: возможно всё. Главное быть смелым, уверенным и настойчивым!" – написала Михалкова, из чего можно сделать вывод, что переехала она в столицу России.

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