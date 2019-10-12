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Рыдающая Барановская рассказала о проблеме в семье

19:27
  • суббота
  • 12 октября 2019

Сын ведущей сломал руку

Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына. У Артёма двойной перелом руки со смещением и этой новостью телеведущая решила поделиться со всем миром. Она рассказала, что врачи всё поправили, загипсовали и теперь нужно ждать выздоровления.
Барановская пошла на подвиг ради сына

Из-за травмы пришлось поменять планы: важный матч Россия-Шотландия семье пришлось смотреть не на стадионе, а дома. Тем не менее, младший сын ведущей, Арсений, всё-таки пошёл на игру вместе с женой футболиста Юрия Жиркова - Инной, пишет издание Teleprogramma.pro.

Ведущая программы "Мужское/Женское" на Первом канале одна воспитывает двух сыновей и дочь от футболиста Андрея Аршавина. Сам Аршавин после ухода от Барановской, оставил её троих детей, а сам в 2016 году женился на журналистке Алисе Казьминой. Правда, их брак оказался совсем недолгим: в октябре 2017 года стало известно о разводе. А до этого, в феврале того же года у пары родилась дочь Есеня.

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