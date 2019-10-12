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Известный американский актёр умер от рака

19:05
  • суббота
  • 12 октября 2019

Шансов победить болезнь не было

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался американский актер Роберт Форстер. Одну из последних ролей Форстер сыграл в третьем сезоне сериала "Твин Пикс". Причиной смерти артиста стал рак мозга, пишет издание The Hollywood Reporter.

Интересно, что актёром Форстер стал по воле случаю: в 1967 году он  устроился подсобным рабочим на киностудию 20th Century Fox, но уже в том же году сыграл в картине "Блики в золотом глазу".

Всего в списке киноработ Форстера – около 200 фильмов и сериалов. Среди них – роль Макса Черри в "Джеки Браун" Квентина Тарантино. Последняя роль актера была в полнометражном фильме "Во все тяжкие". Его премьера состоялась в день смерти Форстера.

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