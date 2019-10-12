ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи обратились к россиянам, желающим спастись от рака

14:12
  • суббота
  • 12 октября 2019

Их попросили не есть красное мясо и бросить курить

Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что для снижения риска возникновения рака необходимо помнить о правильном питании. Из рациона надо исключить красное мясо и продукты его переработки – колбасы, сосиски и наггетсы. Врачи утверждают, что потребление более 100 граммов мяса в день повышает риск развития новообразований до 17%.

Также специалисты рекомендуют не злоупотреблять спиртным и не курить. Как отмечает ведомство, около 30% случаев онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием и вредными привычками.

Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой.

Большое значение в профилактике рака имеют занятия спортом. Недостаточная физическая активность тоже влияет на появление новообразований, утверждают в Роспотребнадзоре. 

Главное сегодня
Врач в больнице
Врач в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.