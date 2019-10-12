Врачи обратились к россиянам, желающим спастись от рака

Их попросили не есть красное мясо и бросить курить

Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что для снижения риска возникновения рака необходимо помнить о правильном питании. Из рациона надо исключить красное мясо и продукты его переработки – колбасы, сосиски и наггетсы. Врачи утверждают, что потребление более 100 граммов мяса в день повышает риск развития новообразований до 17%.

Также специалисты рекомендуют не злоупотреблять спиртным и не курить. Как отмечает ведомство, около 30% случаев онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием и вредными привычками.

Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой.

Большое значение в профилактике рака имеют занятия спортом. Недостаточная физическая активность тоже влияет на появление новообразований, утверждают в Роспотребнадзоре.