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Володин предложил новые меры борьбы с терроризмом

14:03
  • суббота
  • 12 октября 2019

Нужно создать группу для слежки за боевиками

Формирование единого правового пространства - важнейшее условие для эффективной борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал в Стамбуле спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Турции проходит III Конференция спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Вместе с российской делегацией в дискуссиях участвуют представители Турции, Китая, Пакистана и Афганистана, сообщает "ТВ Центр".

Володин предложил создать специальную рабочую группу. Она поможет ускорить взаимодействие стран в вопросах борьбы с терроризмом. По мнению председателя Думы, необходимо законодательно обеспечить спецслужбам и правоохранительным органам возможности для контроля над перемещением иностранных террористов-боевиков с учётом того, что после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в третьих странах.

"Необходимо разработать парламентские рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований", - - резюмировал Володин.

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