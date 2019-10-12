Мединский открыл Музей боевой славы в своей родной школе

Экспозиция посвящена народным ополченцам

В школе на востоке Москвы открыли обновлённый Музей боевой славы 2-ой дивизии народного ополчения. Экспозицию, созданную Российским военно-историческим обществом, посетил выпускник школы - министр культуры Владимир Мединский, сообщает "ТВ Центр".

Место для музея выбрано не случайно: в стенах этой школы в июле 1941 года была сформирована дивизия. Она насчитывала более 12 тысяч добровольцев. Бойцы стойко обороняли переправу через Днепр, которая вела на шоссе в сторону Москвы.