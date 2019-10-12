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Мединский открыл Музей боевой славы в своей родной школе

15:39
  • суббота
  • 12 октября 2019

Экспозиция посвящена народным ополченцам

В школе на востоке Москвы открыли обновлённый Музей боевой славы 2-ой дивизии народного ополчения. Экспозицию, созданную Российским военно-историческим обществом, посетил выпускник школы - министр культуры Владимир Мединский, сообщает "ТВ Центр".

Место для музея выбрано не случайно: в стенах этой школы в июле 1941 года была сформирована дивизия. Она насчитывала более 12 тысяч добровольцев.  Бойцы стойко обороняли переправу через Днепр, которая вела на шоссе в сторону Москвы.

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Музей боевой славы в школе
Музей боевой славы в школе
Владимир Мединский в Музее боевой славы
Владимир Мединский в Музее боевой славы
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