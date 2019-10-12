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В Москве возводят храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

14:39
  • суббота
  • 12 октября 2019

На стройке побывал Владимир Ресин

В московском районе Некрасовка возводят храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Комплекс строят по индивидуальному проекту, он включает в себя церковь и приходской дом. Храм будет белокаменным, с пятью куполами. Стены уже возведены, сейчас оформляют фасад. Через месяц будет готова и кровля, тогда же освятят и поднимут купола, сообщает "ТВ Центр".

Продолжается благоустройство территории. Открыть храм для прихожан планируют в мае следующего года. Одновременно посетить его смогут 500 человек.

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Строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Строительство храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма
Владимир Ресин осмотрел ход строительства храма
Строительство храма
Строительство храма
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