В Москве возводят храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

На стройке побывал Владимир Ресин

В московском районе Некрасовка возводят храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Комплекс строят по индивидуальному проекту, он включает в себя церковь и приходской дом. Храм будет белокаменным, с пятью куполами. Стены уже возведены, сейчас оформляют фасад. Через месяц будет готова и кровля, тогда же освятят и поднимут купола, сообщает "ТВ Центр".

Продолжается благоустройство территории. Открыть храм для прихожан планируют в мае следующего года. Одновременно посетить его смогут 500 человек.