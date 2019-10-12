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Вывезли из города: следователи спасают убийцу 9-летней девочки от самосуда

15:59
  • суббота
  • 12 октября 2019

Подозреваемого спрятали в одиночной камере

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове арестован, сообщает Следственный комитет. Между тем в Telegram-каналах появилась информация о том, что признавшегося в убийстве школьницы Михаила Туватина тайно вывезли из города.
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Сейчас обвиняемый находится в СИЗО города Энгельса. Сотрудники полиции переместили туда Туватина, так как опасались совершения нападений на него. С целью обезопасить мужчину от других заключённых ему выделили отдельную камеру.

Во время первого допроса у следователя Туватин признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Девочка пропала в среду, 9 октября. Она пошла в школу, но там так и не появилась. Ребёнка искал весь город. Спустя почти двое суток полицейские нашли тело на территории гаражного кооператива. На особый контроль расследование взял центральный аппарат СКР. В Саратове работает группа криминалистов из Москвы, сообщает "ТВ Центр".

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