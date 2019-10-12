ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Артеке" расследуют смерть 12-летнего школьника из Петербурга

16:51
  • суббота
  • 12 октября 2019

Подросток умер от пневмонии

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника из Петербурга в детском центре "Артек". Известно, что подросток скончался в больнице от воспаления лёгких, туда его привезли из лагеря. Врачам не удалось сохранить жизнь школьнику: несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов он умер.

Следователи выясняют, что стало причиной смерти, в каких условиях мальчик жил в лагере, как там была организовала медицинская помощь. Со своей стороны, Росздравнадзор намерен проверить качество оказания медицинской помощи в детском лагере "Артек". А в Петербурге создана специальная комиссия по установлению обстоятельств и причин смерти школьника.

Городские власти отмечают, что совместно с Минпросвещения оказывают необходимую помощь семье погибшего ребёнка, чьи родители уже прибыли в Крым, сообщает РИА Новости.

Главное сегодня
Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр "Артек"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.