В "Артеке" расследуют смерть 12-летнего школьника из Петербурга

Подросток умер от пневмонии

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника из Петербурга в детском центре "Артек". Известно, что подросток скончался в больнице от воспаления лёгких, туда его привезли из лагеря. Врачам не удалось сохранить жизнь школьнику: несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов он умер.

Следователи выясняют, что стало причиной смерти, в каких условиях мальчик жил в лагере, как там была организовала медицинская помощь. Со своей стороны, Росздравнадзор намерен проверить качество оказания медицинской помощи в детском лагере "Артек". А в Петербурге создана специальная комиссия по установлению обстоятельств и причин смерти школьника.

Городские власти отмечают, что совместно с Минпросвещения оказывают необходимую помощь семье погибшего ребёнка, чьи родители уже прибыли в Крым, сообщает РИА Новости.