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В Кремле поставили точку в теме возвращения смертной казни

17:53
  • суббота
  • 12 октября 2019

В России по-прежнему действует мораторий на эту меру наказания

"Этот вопрос не обсуждается", - так чётко и лаконично ответили в Кремле на вопрос о возможности возвращения смертной казни в России. Эта тема снова стала актуальной после убийства 9-летней девочки в Саратове. На странице Госдумы во "ВКонтакте" даже появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания. Подавляющее большинство (около 80%) высказалось "за".

Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что в Кремле эта тема не обсуждается. Напомним, что смертная казнь в России не отменена, но на эту меру наказания с 1996 года введён мораторий. Альтернативой является пожизненное заключение.

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