Киев обвинил Европу в развязывании войны в Донбассе

Глава МИД сделал странное заявление

Если Европа не дожмёт Россию в вопросе Донбасса, то ситуация откатится назад до состояния военного противостояния. Так припугнул Старый Свет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Дипломат заявил, что намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября в Люксембурге призвать партнеров дожать Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Пристайко посетовал на то, что Киев сейчас идёт на довольно болезненные шаги по урегулированию в Донбассе, на которые часть общества реагирует акциями протеста, сообщает РИА Новости. На фоне этих заявлений киевские силовики разместили на линии разграничения сторон в Донбассе зенитно-ракетные комплексы "Бук" и крупнокалиберные орудия "Гиацинт-Б".

На этой неделе Киев трижды сорвал операцию по отводу войск от линии разграничения. Теперь, чтобы договориться о новых сроках, сторонам придётся ждать следующего заседания контактной группы, оно намечено на 15 октября.