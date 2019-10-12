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Меркель отказалась поддерживать развязавшего войну Эрдогана

19:45
  • суббота
  • 12 октября 2019

Германия не будет продавать оружие Турции

Правительство Германии приняло решение прекратить поставки оружия Турции из-за начавшейся операции "Источник мира". Никакие новые разрешения на экспорт вооружений кабмин не одобрит, предупредил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Берлин не желает, чтобы его оружие использовалось во время турецкой операции в Сирии, сообщает РИА Новости.
Для чего Турция ввязалась в сирийский конфликт

Известно, что в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружения на 243 миллиона евро, что составляет почти треть всего немецкого экспорта оружия. Таким образом, кабинет Ангелы Меркель готов отказаться от большой части своих экспортных поставок, лишь бы немецкое оружие не попало в руки Реджепу Эрдогану.

Тем временем в Сирии продолжается операция турецкой армии, Генштаб в Анкаре докладывает о 400 уничтоженных боевиках. По данным, поступающим из Сирии, около ста тысяч местных жителей уже покинули свои дома. А по прогнозам ООН, турецкая операция "Источник мира" может затронуть более двух миллионов человек и спровоцировать огромный поток беженцев.

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