Санкции не помогли

Своими многочисленными попытками навредить России Дональд Трамп случайно помог нашей экономике. Санкции получили обратный эффект, пишет влиятельный американский журнал The National Interest. По оценке заокеанских экспертов, российский энергетический сектор сумел укрепиться из-за беспорядочной санкционной политики Вашингтона.

Российская экономика выросла благодаря введению ограничительных мер против нефтяных предприятий Венесуэлы и Ирана. В итоге бывшие партнёры этих государств перешли на российскую нефть. А развязанная администрацией Дональда Трампа торговая война против Китая помогла российским энергетикам расширить свое присутствие в Поднебесной.

Мало того, усилия Трампа и его администрации, направленные на завоевание газового рынка Европы, привели к росту поставок голубого топлива из России.