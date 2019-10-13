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Москвичей предупредили о резкой смене погоды

10:36
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

В столичном регионе похолодает

Третье бабье лето в Москве подходит к концу. С 14 октября в столичном регионе начнётся понижение температуры, что свидетельствует о начале метеорологического сезона "предзимье", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Предзимье начнётся с середины октября и продлится до середины декабря.

К концу следующей недели столбики термометров опустятся до нулевой отметки: в ночь с 17 на 18 октября ожидается от минус одного до плюс четырёх градусов. Днём в середине недели ещё будет тепло, но к субботе похолодает до плюс трёх.

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