Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Дераа

Людям привезли самое необходимое

Российские военные в Сирии передали три с половиной тонны гуманитарной помощи жителям города Эбтаа в провинции Дераа. Это 750 продовольственных наборов, в которых мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, чай и сгущенное молоко, сообщает "ТВ Центр".

Этой осенью российский гуманитарный конвой побывал также в городе Изра и в ещё одном отдаленном селении провинции. Вместе с военными приезжают и медики. Они разворачивают полевой госпиталь и ведут приём пациентов. Все лекарства, нуждающиеся получают бесплатно.