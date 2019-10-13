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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Дераа

10:47
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Людям привезли самое необходимое

Российские военные в Сирии передали три с половиной тонны гуманитарной помощи жителям города Эбтаа в провинции Дераа. Это 750 продовольственных наборов, в которых мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, чай и сгущенное молоко, сообщает "ТВ Центр".

Этой осенью российский гуманитарный конвой побывал также в городе Изра и в ещё одном отдаленном селении провинции.  Вместе с военными приезжают и медики. Они разворачивают полевой госпиталь и ведут приём пациентов.  Все лекарства, нуждающиеся получают бесплатно.

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