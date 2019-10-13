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Путин поздравил аграриев с праздником

10:56
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

13 октября - День работника сельского хозяйства

13 октября в России отмечают День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более шести миллионов человек заняты в этой отрасли. Российский аграрный сектор уверенно наращивает своё влияние на мировых рынках.

В этом году количество зерновых культур собрали больше, чем в прошлом. Улучшилось и качество зерна. На экспорт пойдёт около 45 миллионов тонн и большая часть – пшеница, сообщает "ТВ Центр". Аграриев и ветеранов профессии с праздником поздравил Владимир Путин.

Президент отметил, что сельское хозяйство - одна из базовых, ключевых отраслей экономики, работа которой напрямую влияет на качество жизни граждан. "Важно, что сегодня отечественный аграрный сектор уверенно развивается. Более того наращивает своё влияние на мировых рынках, а это говорит о его эффективности и растущей конкурентоспособности; о том, что наша российская продукция пользуется заслуженным признанием и доверием со стороны потребителей как у нас в стране, так и за рубежом", - сказал глава государства.

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