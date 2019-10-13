В Японии растёт число жертв урагана "Хагибис"

Тайфун унёс жизни более 20 человек

Уже более 20 человек стали жертвами мощного тайфуна "Хагибис" в Японии. 16 пропали без вести, более 150 пострадали. В Токио и соседних префектурах сильные наводнения, идёт эвакуация жителей. Стихия затронула и юг Курильских островов. Там сильный дождь и шквалистый ветер.

Ураганный ветер с порывами до 65-ти метров в секунду, огромные волны, селевые потоки и оползни. Мощнейший тайфун накрыл Японию. В последний раз природную катастрофу такой силы здесь видели 60 лет назад.

Стихия с лёгкостью срывает крыши, разбивает в щепки дома, сносит рекламные конструкции, валит деревья, поднимает в воздух многотонные машины. Максимальный уровень угрозы ввели в 12-ти префектурах, включая Токио. Самая сложная ситуация - в центральной части. В городе Нагано реки вышли из берегов, уровень воды поднялся на пять метров. Спасатели не могут добраться до жителей некоторых районов, сообщает "ТВ Центр".

Из-за обрыва линий электропередачи без света остались почти четыреста тысяч домов. Во многих отключено ещё и водоснабжение. Затоплены железнодорожные составы. Поезда так и стоят на рельсах, вода доходит до самых окон. В стране транспортный коллапс, нарушено и авиасообщение. Только сегодня отменены 800 рейсов.

В Токийском заливе затонуло судно, ходившее под флагом Панамы. Спастись удалось только троим членам экипажа. Счёт жертвам тайфуна идёт на десятки. Пострадавших - более сотни. Есть пропавшие без вести. Власти предупреждают: по мере продолжения поисково-спасательной операции цифры, скорее всего, будут расти.

"В операции участвуют полицейские, пожарные и 27 тысяч военнослужащих сил самообороны Японии. При необходимости мы усилим группировку. В целях скорейшего восстановления подачи электроэнергии, воды и транспортного сообщения правительство работает совместно с другими государственными структурами", - обратился к жителям страны премьер-министр Синдзо Абэ.

Создан кризисный штаб по устранению последствий урагана. Из-за стихийного бедствия пришлось отменить важное событие в военной сфере - международный смотр кораблей. Не состоится и ряд крупных спортивных соревнований. Накануне японской сборной пришлось добираться на тренировку вплавь. К настоящему моменту тайфун движется на северо-восток. На юге Курильских островов объявлено штормовое предупреждение.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".