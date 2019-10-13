"Источник мира" по-турецки: в Сирии продолжают гибнуть мирные жители

Анкара не намерена прекращать военную операцию

Не допустить новой гуманитарной катастрофы в Сирии призвал Российский центр по примирению сторон. Наши военные подчёркивают: мировое сообщество должно оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета арабской республики. Утром 13 октября турецкие войска выбили курдов из крупного населённого пункта в провинции Ракка.

Сулук, не менее важный чем Рас-Аль Айн, взят - рапортуют турецкие военные, подкрепляя сообщения фотографиями своей бронетехники и сирийских детей рядом с ней. На этот стратегический населенный пункт туркам понадобилось три дня. Дальнейшее продвижение - строго вглубь страны. Турков поддерживают бойцы так называемой "Свободной сирийской армии".

Операция "Источник мира" унесла жизни еще 50 мирных жителей, сообщают арабские информагентства. Курды обороняются и заявляют о семи уничтоженных танках и 75-ти турецких солдатах. Но, вместе с тем, отступают. Они лишились главного союзника – США. Дело в том, что курды укрепились на северо-востоке Сирии по правому берегу реки Евфрат в провинциях Аль-Хасака и Ар-Ракка при помощи заокеанского легиона. Сейчас курды говорят о том, что незадолго до турецкой операции американцы приказали им покинуть и уничтожить позиции.

Отвод своих войск подтверждают и в Белом доме. При этом Дональд Трамп продолжает грозить туркам санкциями в случае продолжения операции и поддерживать курдов, но только с помощью слова.

"Я ясно дал понять Турции - если они не выполнят свои обязательства, включая защиту религиозных меньшинств, мы введём очень жёсткие экономические санкции", - - заявил глава Белого дома.

Европейский Союз готовит против Турции оружейное эмбарго. По данным СМИ, решение может быть принято на следующей неделе на саммите в Брюсселе. Берлин новые поставки вооружений в Анкару уже прекращает. На фоне политических противоречий зреет гуманитарная катастрофа. По данным Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в северо-восточных районах арабской республики в прямом смысле без еды, воды и крыши над головой остаются около ста тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

На турецко-сирийской границе увеличивается поток беженцев. Причём, люди отправляются не только на юг, но и в сторону Анкары. О чём ранее предупреждали международные эксперты.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".