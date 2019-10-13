В Брюсселе полиция жёстко разогнала акцию экологов

Задержаны 300 человек

В Брюсселе для разгона экоактивистов полиция применила водомёты и слезоточивый газ. 12 октября демонстранты вышли на несогласованный митинг в центре города. Перед королевским дворцом собрались больше тысячи человек.

В основном, это были представители радикальной молодёжи. Они заявили, что проведут там сутки и заблокировали движение транспорта. Полицейские задержали около 300 человек, сообщает "ТВ Центр".

Подобные акции сейчас проходят по всей Европе. Так активисты привлекают внимание к изменению климата. Но, по словам экспертов, за защитой окружающей среды стоят политические силы и крупный бизнес. А под видом борьбы за экологию продвигаются частные интересы.