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В Брюсселе полиция жёстко разогнала акцию экологов

11:52
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Задержаны 300 человек

В Брюсселе для разгона экоактивистов полиция применила водомёты и слезоточивый газ. 12 октября демонстранты вышли на несогласованный митинг в центре города. Перед королевским дворцом собрались больше тысячи человек.

В основном, это были представители радикальной молодёжи. Они заявили, что проведут там сутки и заблокировали движение транспорта. Полицейские задержали около 300 человек, сообщает "ТВ Центр".

Подобные акции сейчас проходят по всей Европе. Так активисты привлекают внимание к изменению климата. Но, по словам экспертов, за защитой окружающей среды стоят политические силы и крупный бизнес. А под видом борьбы за экологию продвигаются частные интересы.

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Полиция Брюсселя разгоняет митинг экоактивистов
Полиция Брюсселя разгоняет митинг экоактивистов
Митинг экоактивистов
Митинг экоактивистов
Митинг экоактивистов в Брюсселе
Митинг экоактивистов в Брюсселе
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