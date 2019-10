НОВОСТИ Новости Украины

Лучший город Земли Мир в Донбассе снова под вопросом: Киев спрятался за спину Запада Украина отказывается выполнять свои обязательства Киев попросит Европу поддержать свою политику по Донбассу и усилить давление на Россию, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Тем самым, руководитель внешнеполитического ведомства признался в откровенной неспособности, или, скорее, нежелании властей урегулировать конфликт на юго-востоке страны. Новый министр иностранных дел Украины продолжает риторику своего предшественника Павла Климкина и его шефа Петра Порошенко. Вместо того, чтобы конструктивно вести диалог с руководством самопровозглашенных ДНР и ЛНР и поэтапно сводить конфликт на юго-востоке к нулю Вадим Пристайко в лучших традициях предыдущих украинских властей решил спрятаться за спину Запада. Он объявил о намерении на встрече глав МИД стран ЕС просить Европу поддержать политику Киева по Донбассу и усилить давление на Россию. Саммит пройдет в Люксембурге 14 октября. Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения Киева и Донбасса не должны просто зависнуть в воздухе. Вы должны подставить плечо и их поддержать. Поскольку, если вы сейчас не дожмёте Россию, ситуация откатится назад, до состояния военного противостояния. В этом случае Киев снова начнёт баррикадироваться. Так же, как и его предшественник, Вадим Пристайко упорно забывает, что Москва не является стороной конфликта, а разрешить его можно только путем выполнения минских соглашений, которые Киев саботирует. В пятницу, 11 октября украинские власти в третий раз сорвали разведение сил в Донецкой и Луганской областях, сообщает "ТВ Центр". Ещё один член команды Владимира Зеленского, глава президентской партии в Верховной Раде умудрился свалить всё на Россию, якобы Кремль не хочет гарантировать отвод войск. Давид Арахамия, видимо, не смотрел, как при полном попустительстве силовиков националисты прорывались к линии соприкосновения и препятствовали старту перемирия. При этом, никакого наказания за это не понесли. Тот же лидер "Слуги народа" в украинском парламенте открыто заявляет журналистам: денег на восстановление Донбасса нет, а к разработке законопроекта об особом статусе этого региона Киев пока ещё даже не приступал, хотя, это тоже один из этапов урегулирования ситуации на юго-востоке. Ранее Владимир Зеленский во время своего нашумевшего пресс-марафона говорил о том, что Украина должна до Нового года принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера, иначе потеряет минский формат урегулирования. Дата встречи лидеров Нормандской четвёрки, на которую Владимир Зеленский возлагает огромные надежды, возможно, станет известна уже на следующей неделе. Именно на этой площадке может состояться первый серьёзный разговор между Россией и Украиной на уровне глав государств. Так считает первый президент Незалежной Леонид Кравчук. "У двух стран ещё остается много нерешённых вопросов, с которыми невозможно справиться быстро, однако раз форточка открылась, то нужно открывать окно, а потом и двери, чтобы говорить серьёзные речи", - сказал политик. В Кремле заявляли, что российская сторона всегда открыта к конструктивному диалогу. Правда, риторика Киева продолжает оставаться противоречивой. Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Батальоны украинских радикалов в Донбассе ©АО "ТВ Центр"

Мины в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>

Последствия обстрела жилых районов Донбасса ©<a href="http://www.osce.org">Organization for Security and Co-operation in Europe </a>

Зона разграничения в Донбассе ©<a href="http://www.flickr.com/photos/osce_smmu/">Flickr: Organization for Security and Co-operation in Europe</a>