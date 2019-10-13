Военный парад в Мадриде начался с конфуза

Свидетелем происшествия стал король Испании

Военный парад в честь дня Испании в Мадриде начался с конфуза: парашютист повис на фонарном столбе. Сразу после того как прозвучал национальный гимн, военный должен был совершить красивый прыжок с флагом Испании, который привязали к его ногам. Но при приземлении не смог миновать препятствие.

На столбе он провисел несколько минут. Когда мужчине помогли спуститься, на трибунах раздались аплодисменты. Всё произошло на глазах у короля Филиппа Шестого, который принимал парад. После неудачного прыжка тожество продолжилось. Перед зрителями промаршировали военнослужащие и прошла военная техника, в небо поднялись боевые самолёты, сообщает "ТВ Центр".