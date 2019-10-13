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В Москве прошла очередная сессия проекта "Наставничество"

12:30
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Опытные управленцы обучают новичков

Поделиться опытом и найти единомышленников. Очередная сессия проекта "Наставничество" прошла в Москве. В роли кураторов - молодые, но уже успешные управленцы. Это - победители конкурса "Лидеры России" и участники клуба "Эльбрус", сообщает "ТВ Центр". Их подопечными стали финалисты других проектов, которые проводят в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей": студенческой олимпиады - "Я - профессионал", кубка "Управляй", конкурсов "Моя страна - моя Россия" и "Доброволец России".

В течение года участники будут работать в парах. Наставники поделятся профессиональным опытом и знаниями. К примеру, специалист в банковской сфере может обучать студента, который только поступил на это направление в университет, но уже показал высокие результаты, пояснил руководитель направления по взаимодействию с партнёрами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

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Сессия проекта "Наставничество"
Сессия проекта "Наставничество"
Сессия проекта "Наставничество"
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