В Москве прошла очередная сессия проекта "Наставничество"

Опытные управленцы обучают новичков

Поделиться опытом и найти единомышленников. Очередная сессия проекта "Наставничество" прошла в Москве. В роли кураторов - молодые, но уже успешные управленцы. Это - победители конкурса "Лидеры России" и участники клуба "Эльбрус", сообщает "ТВ Центр". Их подопечными стали финалисты других проектов, которые проводят в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей": студенческой олимпиады - "Я - профессионал", кубка "Управляй", конкурсов "Моя страна - моя Россия" и "Доброволец России".

В течение года участники будут работать в парах. Наставники поделятся профессиональным опытом и знаниями. К примеру, специалист в банковской сфере может обучать студента, который только поступил на это направление в университет, но уже показал высокие результаты, пояснил руководитель направления по взаимодействию с партнёрами АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.