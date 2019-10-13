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В Саратове на похороны убитой девочки пришли тысячи человек

13:00
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Люди несут цветы и игрушки

Около трёх тысяч человек пришли проститься с убитой в Саратове девятилетней школьницей. Отпевание девочки прошло в храме апостолов Петра и Павла. Власти организовали бесплатные автобусы к месту прощания. Гроб девочки утопал в цветах и игрушках, вокруг церкви дежурили наряды полиции и волонтёры, сообщает "Интерфакс".
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В убийстве школьницы сознался Михаил Туватин, он уже был ранее судим за изнасилование. Суд поместил его в СИЗО сроком на два месяца. Для того, чтобы спасти Туватина от разъярённых горожан, его тайно вывезли из Саратова в Энгельс. Сейчас обвиняемый находится в одиночной камере одного из изоляторов города. В Саратове работает группа криминалистов из Москвы.

Убийство школьницы получило большой общественный резонанс. В обществе снова подняли тему возвращения смертной казни, но 12 октября в обсуждении злободневного вопроса точку поставил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта тема не обсуждается.

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