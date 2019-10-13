Молодую жену Игоря Николаева поздравляют с беременностью

Слухи спровоцировала сама супруга

Юлию Проскурякову заподозрили в беременности. Слухи спровоцировала сама супруга Игоря Николаева. Сделала он это, опубликовав у себя Instagram обычное фото с одного из своих последних выступлений. Оказалось, что всё дело в наряде: для выхода на сцену Юлия надела платье, которое она носила во время первой беременности, скрывая округлившийся живот.

Неоднозначно звезда и подписала фотографию в том самом наряде. "Ждала Веронику и старалась найти платье, чтобы не было заметно", - поделилась певица с поклонниками.

Пост артистки вызвал в комментариях огромный резонанс. Некоторые даже начали поздравлять Николаева и Проскурякову с грядущим пополнением.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Через пять лет у них родилась дочь Вероника.