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Молодую жену Игоря Николаева поздравляют с беременностью

17:49
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Слухи спровоцировала сама супруга

Юлию Проскурякову заподозрили в беременности. Слухи спровоцировала сама супруга Игоря Николаева. Сделала он это, опубликовав у себя Instagram обычное фото с одного из своих последних выступлений. Оказалось, что всё дело в наряде: для выхода на сцену Юлия надела платье, которое она носила во время первой беременности, скрывая округлившийся живот.
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Неоднозначно звезда и подписала фотографию в том самом наряде. "Ждала Веронику и старалась найти платье, чтобы не было заметно", - поделилась певица с поклонниками.

Пост артистки вызвал в комментариях огромный резонанс. Некоторые даже начали поздравлять Николаева и Проскурякову с грядущим пополнением.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Через пять лет у них родилась дочь Вероника.

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