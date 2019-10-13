Поскандалившая с Максимом Фадеевым звезда публично раскаялась

Продюсер пока не отреагировал на извинения

Певец Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление. Спасибо, что есть старшие братья, которые вправили мозги. И я решился на это видео", - подписал трёхминутный ролик исполнитель. В нём он просит прощения у своего бывшего продюсера и предлагает ему встретиться.

"Я не могу спокойно жить и существовать, зная, что я сделал это. Я живу с камнем на душе и желанием извиниться. Я прекрасно понимаю, что вряд ли ты примешь меня, простишь", - говорит певец с грустным лицом.

Видео исполнителя уже оценил Филипп Киркоров. "Слова не мальчика, а мужа! Респект", - написал в комментариях король поп-музыки.

Некоторое время назад Майами ушёл от Фадеева и наговорил много оскорбительных слов в его адрес. Позже певец принёс извинения, но они больше походили на издевательство. Сейчас исполнитель утверждает, что его "бес попутал". Фадеев пока не отреагировал на пост с видео в Instagram Майами.