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Принцесса попала в полицию за участие в протестах

16:15
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Высокую особу продержали в участке пять часов

В Лондоне задержана бельгийская принцесса Эсмеральда. Она принимала  участие в сидячей забастовке экологов на Трафальгарской площади, сообщает The Telegraph.

Полицейские продержали 63-летнюю принцессу в участке около пяти часов, а после этого отпустили без предъявления обвинений. О состоянии здоровья принцессы не сообщается.

Экологические активисты разбили лагеря по всей Британии, стражи порядка задержали уже более 1100 человек только в Лондоне. Протестующие перекрыли движение в центре британской столицы.

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Принцесса Мария Эсмеральда
Принцесса Мария Эсмеральда
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