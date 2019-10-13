Принцесса попала в полицию за участие в протестах

Высокую особу продержали в участке пять часов

В Лондоне задержана бельгийская принцесса Эсмеральда. Она принимала участие в сидячей забастовке экологов на Трафальгарской площади, сообщает The Telegraph.

Полицейские продержали 63-летнюю принцессу в участке около пяти часов, а после этого отпустили без предъявления обвинений. О состоянии здоровья принцессы не сообщается.

Экологические активисты разбили лагеря по всей Британии, стражи порядка задержали уже более 1100 человек только в Лондоне. Протестующие перекрыли движение в центре британской столицы.