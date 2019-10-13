Сухая кожа на локтях - признак опасной болезни

Врачи советуют не игнорировать состояние кожи

Дерматит, ринит и пищевая аллергия – вот главные заболевания, одним из симптомов которых может быть сухая кожа на локтях. Врачи рекомендуют не игнорировать состояние кожи: в норме она на всём теле должна быть одинаково увлажненной.

Бывает также, что сухие локти связаны с избыточным разрастанием рогового слоя эпидермиса. Это состояние наблюдается у тех, кто по несколько часов в день проводят за компьютером, пишет "Российская газета".

Среди распространенных причин сухой кожи на локтях врачи называют и эндокринные нарушения, связанные с приёмом гормональных препаратов и возрастными изменениями.