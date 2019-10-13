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Сухая кожа на локтях - признак опасной болезни

16:48
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Врачи советуют не игнорировать состояние кожи

Дерматит, ринит и пищевая аллергия – вот главные заболевания, одним из симптомов которых может быть сухая кожа на локтях. Врачи рекомендуют не игнорировать состояние кожи: в норме она на всём теле должна быть одинаково увлажненной.

Бывает также, что сухие локти связаны с избыточным разрастанием рогового слоя эпидермиса. Это состояние наблюдается у тех, кто по несколько часов в день проводят за компьютером, пишет "Российская газета".

Среди распространенных причин сухой кожи на локтях врачи называют и эндокринные нарушения, связанные с приёмом гормональных препаратов и возрастными изменениями.

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