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В Москве завершается фестиваль "Золотая осень"

14:04
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

В последние дни работы действуют большие скидки

13 октября - последний день фестиваля "Золотая осень". Москвичи и гости города ещё могут успеть полакомиться деликатесами, которые привезли из разных регионов. Впрочем, в любое другое время - если не всё, то многое - можно найти на прилавках столичных рынков. Они очень изменились за последние годы. Исторические стали современными, не утратив шарма. Летние ярмарки выходного дня постепенно превратились в круглогодичные. И везде - чисто, уютно и вкусно! В этом убедилась Наталья Тарасова (смотрите видео).

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Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
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Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
Фестиваль "Золотая осень"
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