Пчеловодство и кёрлинг: "Московское долголетие" открывает новый сезон

Москвичам предлагают уникальные программы совершенствования

Программа "Московское долголетие" начинает новый сезон. Горожанам серебряного возраста на этот раз предложено отправиться в один из 26-ти вузов, открывших лектории по экономике, психологии, дизайну и даже пчеловодству. Или записаться в одну из 70-ти творческих студий. А можно и в спортивную секцию, которым нет числа. Самые отчаянные могут приобщиться даже к кёрлингу. На скользкий путь, вслед за московскими пенсионерами, ступила и корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова (смотрите видео).