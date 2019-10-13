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Пчеловодство и кёрлинг: "Московское долголетие" открывает новый сезон

14:19
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Москвичам предлагают уникальные программы совершенствования

Программа "Московское долголетие" начинает новый сезон. Горожанам серебряного возраста на этот раз предложено отправиться в один из 26-ти вузов, открывших лектории по экономике, психологии, дизайну и даже пчеловодству. Или записаться в одну из 70-ти творческих студий. А можно и в спортивную секцию, которым нет числа. Самые отчаянные могут приобщиться даже к кёрлингу. На скользкий путь,  вслед за московскими пенсионерами, ступила и корреспондент "ТВ Центра" Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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Занятия кёрлингом в рамках программы "Московское долголетие"
Занятия кёрлингом в рамках программы "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Театральная труппа в рамках программы "Московское долголетие"
Театральная труппа в рамках программы "Московское долголетие"
Участница программы "Московское долголетие"
Участница программы "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Программа "Московское долголетие"
Вокальный конкурс "Московское долголетие"
Вокальный конкурс "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
Участники программы "Московское долголетие"
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