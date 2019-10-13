Подводные камни суррогатного материнства

Что говорят медики и юристы

С первых полос не сходят истории знаменитостей, которые стали родителями при помощи суррогатного материнства. За каждым шагом детей Аллы Пугачёвой наблюдает многомиллионная аудитория, то же самое - с отпрысками Филиппа Киркорова. У Эммануила Виторгана недавно родилась дочь...

Счастливые родители, здоровые дети - это прекрасно. Но что обычно остаётся за кадром? Елена Макарова пообщалась с одной из суррогатных мам, выяснила, как всё происходит, и убедилась: иногда проблемы возникают там, где не ждали (смотрите видео).