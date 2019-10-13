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Подводные камни суррогатного материнства

15:29
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Что говорят медики и юристы

С первых полос не сходят истории знаменитостей, которые стали родителями при помощи суррогатного материнства. За каждым шагом детей Аллы Пугачёвой наблюдает многомиллионная аудитория, то же самое - с отпрысками Филиппа Киркорова. У Эммануила Виторгана недавно родилась дочь...

Счастливые родители, здоровые дети - это прекрасно. Но что обычно остаётся за кадром? Елена Макарова пообщалась с одной из суррогатных мам, выяснила, как всё происходит, и убедилась: иногда проблемы возникают там, где не ждали (смотрите видео)

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