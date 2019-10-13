Московские яхтсмены закрыли сезон на пронизывающем ветру

Регата прошла на Пироговском водохранилище

Московские яхтсмены закрыли сезон. 12 октября они собрались на Пироговском водохранилище на традиционную последнюю осеннюю гонку - регату Чичестера. И пусть погода не слишком поднимала настроение участникам – было пасмурно и шёл дождь, но главное - был ветер! Поймать его в свои паруса решили несколько десятков участников. Самому старшему из них – скоро 70.

Нынешняя регата – юбилейная, десятая. Соревнование носит имя знаменитого англичанина Фрэнсиса Чичестера. В мире парусного спорта он – настоящая легенда. Первый человек, который в одиночку совершил кругосветное путешествие с запада на восток на своей яхте. Из Англии в Австралию, огибая мыс Доброй Надежды (это самый юг Африки), потом короткая остановка в Сиднее, а дальше обратно в Англию – огибая мыс Горн, оконечность Южной Америки.

225 дней в открытом океане! И это при том, что перед отплытием врачи диагностировали у Чичестера рак лёгкого, утверждали, что жить ему осталось всего несколько недель. Но он не только исполнил мечту - обогнул Землю на своей яхте, триумфально вернулся в Плимут, и непостижимым образом победил болезнь. Английская королева посвятила спортсмена в рыцари. Сэр Френсис Чичестер прожил ещё шесть лет, до последних своих дней участвуя в регатах.

Вот и в московской гонке, которая посвящена памяти британского яхтсмена, действует только два правила: "На борту - один человек" и "Всегда прав тот, кто идёт впереди". И пусть маршрут не кругосветный, а всего лишь от одного конца Пироговского водохранилища до другого и обратно, но страсти здесь не меньше. Крутые виражи, брызги, эмоции! Низкие октябрьские температуры и пронизывающий ветер делают условия максимально приближенными к океанским. И только вместо пункта назначения - британского Плимута - оранжевый финишный буй.

Все прошедшие одиночный маршрут становятся членами клуба последователей легендарного английского яхтсмена. А победитель гонки получает бронзовый кубок Чичестера, сообщает "ТВ Центр".

Сезон окончен, но это не значит, что на Пироговском водохранилище воцарится тишина. Как только встанет лёд, его займут любители сноукайтинга. Кстати, победитель регаты - Данила Нестеров - преуспел в этом виде зимнего спорта. Ведь какая разница на чём двигаться. Главное - поймать ветер.