"Не читаю": Путин сделал откровенное заявление о Трампе

Президент России дал большое интервью арабским журналистам

Владимиру Путину докладывают о постах Дональда Трампа в Twitter, но сам он не читает сообщения в соцсетях. "Извините, у меня самого нет никакого Twitter, я не слежу за этим. Мнение президента Соединённых Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам не читаю", - сказал глава государства в интервью арабским телеканалам в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

В интервью Путин назвал Саудовскую Аравию мировым игроком, чьё влияние распространяется на всю энергетику. Он добавил, что Россия будет развивать отношения с арабским миром ещё более высокими темпами.

Арабский мир всегда привлекал Россию своей загадочностью, своей культурой, своими возможностями и потенциалом. У меня нет никаких сомнений в том, что Россия будет развивать отношения с арабским миром ещё более высокими темпами в ближайшие годы.

Ещё одно важное заявление касалось региональных конфликтов. Россия не намерена занимать чью-либо сторону в таких спорах, сказал президент. Он подчеркнул, что у Москвы дружественные отношения со всеми странами региона, включая Иран и арабские государства, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. Россия не намерена вступать в альянс с какой-либо из стран против другой, указал глава государства.

Что касается налаживанию контактов с Вашингтоном, то здесь главная проблема, по мнению Путина - внутриполитическая обстановка в США, которая мешает развитию отношений. Президент заявил, что он не имеет претензий к своему американскому коллеге Дональду Трампу из-за этого.