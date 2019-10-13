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Долг платежом красен: вскрылся коварный замысел США

17:19
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Вашингтон подрывает деятельность ООН

США подрывают работу Организации объединённых наций, так полагают в российском МИДе. На Смоленской площади напомнили о том, что Вашингтон не платит свою долю в общий бюджет ООН. Россия призывает всех членов организации к бюджетной дисциплине на фоне нехватки денег. В штаб-квартире ООН уже заявили, что вынуждены сократить расходы на отопление и электроснабжение.
Денег нет: в штаб-квартире ООН отключат свет и отопление

Главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов.

"Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", - заявили в МИДе.

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