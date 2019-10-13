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В Сеть слили редкое фото со свадьбы Пугачёвой

18:54
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Церемония проходила в Грибоедовском загсе

В Сети появилась, как утверждается, единственная фотография со свадьбы молодой певицы Аллы Пугачёвой и артиста цирка Миколаса Орбакаса. Чёрно-белый снимок сделан в Грибоедовском загсе Москвы в 1969 году. В день свадьбы Пугачёвой было 20 лет, её первому супругу – 24. Фотография опубликована на фан-страничке Примадонны в Instagram.
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Фанаты утверждают, что на официальную церемонию регистрации брака молодожёны пригласили профессионального фотографа. Он отдал жениху и невесте после свадьбы четыре снимка. Сегодня в целости и сохранности остался один. Судьба негатива неизвестна.

Первый муж Пугачёвой вспоминал, что для важного мероприятия невеста заказала белое платье у портнихи, праздничный костюм для жениха сшили в ателье. Спустя четыре года Пугачёва и Орбакас развелись, после этого брака  Примадонна выходила замуж ещё пять раз: за режиссёра Александра Стефановича, продюсера Евгения Болдина, певца Филиппа Киркорова и юмориста Максима Галкина. С последним они воспитывают двух детей: Елизавету и Гарри. От первого мужа у Пугачёвой родилась дочь Кристина.

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