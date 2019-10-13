Трамп и Меркель набросились на развязавшего войну Эрдогана

США готовят санкции против Турции

Ангела Меркель призвала президента Турции немедленно прекратить военную операцию в Сирии. Канцлер Германии поговорила по телефону с Реджепом Эрдоганом и высказала ему недовольство действиями Анкары. Меркель предупредила турецкого лидера о том, что его операция "Источник мира" приведёт многочисленным негативным последствиям: миграции местного населения, дестабилизации региона и усилению ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России).

Аналогичные заявления прозвучали в Вашингтоне. Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с Конгрессом "мощных санкций" против Турции. Причина – военная операция в Сирии, из-за которой Пентагону пришлось срочно эвакуировать из страны около тысячи военных, которые могут пострадать во время обстрелов. Накануне, 12 октября стало известно, что турки уже обстреляли расположение американского спецназа в Сирии.

На этой неделе Анкара начала военную операцию "Источник мира" с целью создания у своих границ зоны безопасности. Мировым сообществом эта операция оценивается неоднозначно: в арабских странах, Европе и Америке звучат заявления о том, что она может привести к тяжёлым гуманитарным последствиям.