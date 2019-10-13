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Озвучен план спасения умирающей Заворотнюк

19:16
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

Актрисе нужна высококвалифицированная помощь

К лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии артистки, считает врач-онколог Лариса Туркина. Также, по мнению специалиста, Заворотнюк крайне необходима поддержка родных и близких, сообщает РИА Новости.
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Между тем, новой информации о состоянии здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня" пока нет. Напомним, что в начале сентября в некоторых СМИ писали, что у Заворотнюк рак мозга в последней стадии и якобы после операции в Германии её поместили в одну из московских профильных клиник. На днях стало известно, что актрису перевезли из одного медицинского центра в другой. Родные Заворотнюк не комментируют эти новости.

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