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Визит Поклонской в Турцию спровоцировал международный скандал

18:11
  • воскресенье
  • 13 октября 2019

МИД Украины направил ноту протеста Анкаре

Встреча депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской с президентом Турции закончилась тем, что украинский МИД направил ноту протеста официальной Анкаре и вызвал турецкого посла на ковёр. "Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.
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Напомним, что 11 октября Реджеп Эрдоган пообщался на официальном приёме с участниками III Конференции по противодействию терроризму. В составе российской делегации были, в том числе, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией. Этот факт до сих пор не признаётся украинскими властями и во всех ситуациях, связанных с официальными мероприятиями в Крыму или за его пределами с участием представителей региона, они высказывают своё недовольство. В Кремле не раз заявляли, что тема Крыма раз и навсегда закрыта для обсуждения на международных площадках.  

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