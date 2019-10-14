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Что категорически запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы

08:55
  • понедельник
  • 14 октября 2019

К матерям в этот праздник выказывают особое почтение

14 октября россияне отмечают Покров Пресвятой Богородицы - один из великих православных празников.
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Праздник отсылает к истории, которая произошла в Константинополе при императоре Льве Мудром. По разным данным, в 902 или 910 году на византийцев пошли войной сарацины. Когда городу угрожала смертельная опасность, Андрей Юродивый увидел во Влахернской церкви Богородицу. По словам святого, принявшего подвиг юродства, Дева Мария появилась в воздухе вместе с ангелами и простерла над молящимися свой плат, который сиял ярче солнца. После этого войска мусульман отступили. 

На Покров Пресвятой Богородицы православные обращаются к Богоматери с молитвой. Ее просят о здоровье детям, о мире в доме и о достатке. В этот праздник также принято просить у высших сил об избавлении от одиночества. 

Как и любой другой христианский праздник, Покров Богородицы сопряжен с некоторыми запретами. По традиции, в этот день дети просят у матерей благословения. "Как Матерь Божья своим покровом укрыла землю от всяческих бед, так и я поступаю с детьми своими", - такие слова произносят матери, прикладывая к голове каждого своего ребенка икону Богородицы. По этой причине на Покров строжайше запрещено выказывать неуважение по отношению к матери. В противном случае весь год у человека будет неудачным. 

В праздник следует воздержаться от любой работы. Это касается как оплачиваемого труда, так и бесплатного. Нежелательно убирать, стирать, рукодельничать, строить и работать на земле. 

14 октября нежелательно занимать деньги. В народе верят, что человек, взявший долг на праздник, весь год проходит в должниках и не поправит свое материальное состояние. 

Считается, что на Покров Пресвятой Богородицы нехорошо отказывать сватам и женихам. Согласно поверьям, если девушка в этот день отринет руку и сердце, то ее еще три года не позовут замуж. 

14 октября под запретом ссоры, нецензурная брань, споры и любые негативные эмоции. Прикладываться к рюмке крайне нежелательно. Покров должен проходить в мирной, спокойной и трезвой обстановке.

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