Российский фрегат отстрелялся "Калибрами" в Средиземном море

Наряду с самым современным боевым оснащением фрегат оборудован всем необходимым для комфортной службы

Новейший фрегат "Адмирал Макаров" ВМФ России провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Наши моряки успешно поразили условную цель. В ходе маневров были применены в том числе и ракеты "Калибр". По пути следования фрегат побывал с дипломатической миссией на греческом острове Корфу. И сейчас прибыл в сирийский порт Тартус для пополнения запасов и отдыха экипажа.

Рядом с ним все корабли в порту Тартус сразу кажутся меньше. Новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - у причальной стенки пункта базирования ВМФ России в Сирии впервые. Он по-настоящему красив, как и все российские военные корабли, а по оснащению не имеет аналогов.

"Это самые современные корабли, это самые оснащаемые корабли. Корабль очень хорошо себя зарекомендовал при ведении боевых действий против ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"). Корабли такого же проекта неоднократно уже выполняли задачи в Средиземном море и, наверное, на сегодняшний день это самое современное оружие России", - отметил командир корабля Адмирал Макаров.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова